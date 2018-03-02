The Bell: структуры «повара Путина» Евгения Пригожина потеряли контракты с Минобороны

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина в 2017 году потеряли большую часть заказов Минобороны на уборку и обслуживание военных городков. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные закупок оборонного ведомства.

Общий объем контрактов, заключенных с Минобороны несколькими компаниями, которые связывают с Пригожиным, составил менее одного миллиарда рублей. В 2016 году сумма таких контрактов составляла 13 миллиардов рублей.

The Bell также обращает внимание на то, что по некоторым контрактам Минобороны не заплатило компаниям, связанным с Пригожиным, и им пришлось взыскивать средства через суд.

В чем причина резкого сокращения объема заказов от Минобороны The Bell выяснить не удалось. Представители Минобороны и компании Пригожина на запрос не ответили.