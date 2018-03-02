The Bell: структуры «повара Путина» Евгения Пригожина потеряли контракты с Минобороны
Структуры бизнесмена Евгения Пригожина в 2017 году потеряли большую часть заказов Минобороны на уборку и обслуживание военных городков. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные закупок оборонного ведомства.
Общий объем контрактов, заключенных с Минобороны несколькими компаниями, которые связывают с Пригожиным, составил менее одного миллиарда рублей. В 2016 году сумма таких контрактов составляла 13 миллиардов рублей.
The Bell также обращает внимание на то, что по некоторым контрактам Минобороны не заплатило компаниям, связанным с Пригожиным, и им пришлось взыскивать средства через суд.
В чем причина резкого сокращения объема заказов от Минобороны The Bell выяснить не удалось. Представители Минобороны и компании Пригожина на запрос не ответили.
Можно предположить, что Пригожин просто регистрирует новые компании, которые получают господряды. Но владелец одного из сторонних подрядчиковов Минобороны утверждает, что компании Пригожина больше не оказывают военным клининговые услуги. Владелец другой компании, работающей на этом рынке, это подтверждает. По его словам, казармы теперь моют сами солдаты — так было до 2010 года.