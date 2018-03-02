НАТО назвало угрозы Путина «неприемлемыми и контрпродуктивными»
Североатлантический альянс назвал обращение президента России Владимира Путина с угрозами в адрес НАТО неприемлемым и контрпродуктивным. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, поступившем в редакцию «Медузы».
По ее словам, в ответ на российскую агрессию на Украине и наращивание российских военных сил в регионе от Баренцева до Средиземного моря НАТО продолжает придерживаться двойного подхода в отношении России: оборона и сдерживание в сочетании с диалогом.
«Мы неоднократно заявляли, что противоракетная оборона НАТО не создавалась для противодействия России и не направлена на Россию. Наша ПРО призвана защитить Альянс от баллистических ракет не из евроатлантического региона… Нам не нужна новая холодная война или новая гонка вооружений», — говорится в заявлении Лунгеску.