«Газпром» объявил о расторжении контрактов с Украиной

«Газпром» вынужден немедленно начать расторжение контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Об этом 2 марта заявил глава компании Алексей Миллер.

По его словам, арбитраж, «руководствуясь двойными стандартами», принял асимметричное решение по контрактам, существенно нарушив баланс интересов сторон.