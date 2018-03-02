«Газпром» объявил о расторжении контрактов с Украиной
«Газпром» вынужден немедленно начать расторжение контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Об этом 2 марта заявил глава компании Алексей Миллер.
По его словам, арбитраж, «руководствуясь двойными стандартами», принял асимметричное решение по контрактам, существенно нарушив баланс интересов сторон.
«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал Миллер.
28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. С учетом решения по другому спору, согласно которому «Нафтогаз» задолжал российской компании два миллиарда долларов, «Газпром» оказался должен украинской стороне 2,56 миллиарда.
«Нафтогаз» оспаривал в Стокгольмском арбитраже контракт на поставку газа, заключенный с «Газпромом» в 2009 году на десятилетний срок. Решение по спору о поставках газа было вынесено в декабре 2017 года. Обе стороны интерпретировали его как свою победу.
2 марта «Нафтогаз» объявил, что «Газпром» отказал Украине в поставках газа на март и снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. В результате этого на Украине ввели временное ограничение потребления газа. Вместе с тем «Нафтогаз» начал осуществлять закупку у польской компании PGNiG.