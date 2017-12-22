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«Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. «Газпром» не согласен

Интерфакс
14:19, 22 декабря 2017
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Украинская компания «Нафтогаз» объявила, что Стокгольмский арбитраж, рассмотрев иск против «Газпрома», вынес решение в ее пользу.

«„Нафтогаз“ выиграл арбитраж против „Газпрома“ по всем спорным вопросам. Суд полностью отклонил все требования „Газпрома“ по правилу „бери или плати“ на сумму в 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы», — сообщается в официальном твитере «Нафтогаза».

«Газпром», в свою очередь, с такой оценкой решения Стокгольмского арбитражного суда не согласился.

«Несмотря на звучавшие ранее заявления „Нафтогаза Украины“, арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований „Газпрома“ об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», — говорится в пресс-релизе «Газпрома», который цитирует «Интерфакс».

«Нафтогаз» оспаривал в Стокгольмском арбитраже контракт на поставку газа, заключенный с «Газпромом» в 2009 году на десятилетний срок. Контракт, в частности, предусматривает, что Украина должна платить за невыбранные лимиты российского газа. Украинская сторона также просила привести цену поставляемого по контракту газа, начиная с 2014 года, в соответствие с рыночной. В качестве штрафов за недобор газа «Газпром» требовал от Украины 35 миллиардов долларов.
Арбитраж, пишет «Коммерсант», резко сократил объем обязательного по принципу «бери или плати» отбора газа с 41,8 миллиарда кубометров до 5 миллиардов кубометров. Таким образом, отмечает издание, у «Газпрома» больше нет оснований требовать от украинской стороны выплаты штрафов. При этом сам принцип «бери или плати» для контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» оставлен в силе.
Суд также установил цену за 1 тысячу кубометров газа, поставленных на Украину в апреле—мае 2014 года, в 352 долларов. Украина покупала этот газ по 268 долларов за 1 тысячу кубометров и теперь должна будет возместить «Газпрому» разницу.
В заявлении «Газпрома» говорится, что речь идет о «просроченной задолженности» в размере 2,19 миллиарда долларов. За каждый день просрочки платежа, начиная с 22 декабря, украинская сторона, по решению арбитража, должна будет заплатить 0,03%.
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