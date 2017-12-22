«Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. «Газпром» не согласен

Украинская компания «Нафтогаз» объявила, что Стокгольмский арбитраж, рассмотрев иск против «Газпрома», вынес решение в ее пользу.

«„Нафтогаз“ выиграл арбитраж против „Газпрома“ по всем спорным вопросам. Суд полностью отклонил все требования „Газпрома“ по правилу „ “ на сумму в 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы», — сообщается в официальном твитере «Нафтогаза».

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Суд повністю відхилив вимоги Газпрому за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд дол. за 2009-2017 pic.twitter.com/XfiNrC44sy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) December 22, 2017

«Газпром», в свою очередь, с такой оценкой решения Стокгольмского арбитражного суда не согласился.

«Несмотря на звучавшие ранее заявления „Нафтогаза Украины“, арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований „Газпрома“ об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству», — говорится в пресс-релизе «Газпрома», который цитирует «Интерфакс».