Путин: за шесть лет уровень бедности должен быть снижен вдвое

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране должен быть снижен вдвое за ближайшие шесть лет.

Об этом Путин сказал, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, которое в прямом эфире транслирует «Россия 1».

С бедностью, по словам президента, сталкиваются около 20 миллионов граждан.

В десятилетней перспективе, по словам Путина, нужно перейти к росту доходов граждан.