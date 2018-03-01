Путин: за шесть лет уровень бедности должен быть снижен вдвое
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране должен быть снижен вдвое за ближайшие шесть лет.
Об этом Путин сказал, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, которое в прямом эфире транслирует «Россия 1».
С бедностью, по словам президента, сталкиваются около 20 миллионов граждан.
В десятилетней перспективе, по словам Путина, нужно перейти к росту доходов граждан.
Изложенные в послании Федеральному собранию идеи, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, станут основой предвыборной программы Путина, баллотирующегося на очередной срок.
Борьбу с бедностью источники СМИ в администрации президента называли одной из основных тем как послания Путина Федеральном собранию, так и его предвыборной программы.
Реальные располагаемые доходы населения снижаются в России с 2014 года. Росстат лишь один раз за последние годы зафиксировал рост доходов населения — после единовременной выплаты 5 тысяч рублей, которой была заменена индексация пенсии в январе 2017 года.