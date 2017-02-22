Росстат впервые с 2014 года зафиксировал рост реальных доходов россиян. Из-за единовременной выплаты пенсионерам

ТАСС
13:04, 22 февраля 2017
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Реальные располагаемые доходы россиян в январе, по предварительным данным, выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,1 процента.

Рост реальных доходов — первый с октября 2014 года — в Росстате связали, в первую очередь, с единовременной выплатой пенсионерам.

В годовом выражении, сообщил Росстат, денежные доходы в среднем на душу населения в январе 2017 года увеличились на 12,5 процента — до 24 тысяч 225 рублей.

Номинальный размер средней в России зарплаты, в то же время, вырос в январе на 8,3 процента (до 35 тысяч 650 рублей), а реальная зарплата — на 3,1 процента.

«Этот прирост во многом был обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 5 тысяч рублей, произведенной в январе 2017 года», — поясняет служба.

ТАСС
В 2016 году, по данным Росстата, реальные доходы россиян снизились на 5,9 процента. За год падение доходов населения ускорилось почти в два раза.
Реальные располагаемые доходы населения — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
Единовременная выплата пенсионерам в размере пяти тысяч рублей проводилась с 13 по 28 января 2017 года. Выплата была проведена вместо второй индексации пенсий, от которой отказались в 2016 году.
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