Росстат впервые с 2014 года зафиксировал рост реальных доходов россиян. Из-за единовременной выплаты пенсионерам

Реальные располагаемые доходы россиян в январе, по предварительным данным, выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,1 процента.

Рост реальных доходов — первый с октября 2014 года — в Росстате связали, в первую очередь, с единовременной выплатой пенсионерам.

В годовом выражении, сообщил Росстат, денежные доходы в среднем на душу населения в январе 2017 года увеличились на 12,5 процента — до 24 тысяч 225 рублей.

Номинальный размер средней в России зарплаты, в то же время, вырос в январе на 8,3 процента (до 35 тысяч 650 рублей), а реальная зарплата — на 3,1 процента.