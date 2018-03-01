Путин велел увеличить ВВП в полтора раза к середине 2020-х годов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить внутренний валовый продукт в полтора раза к середине 2020-х годов.

Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что эта задача является трудной и амбициозной.