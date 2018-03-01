Путин велел увеличить ВВП в полтора раза к середине 2020-х годов
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна оказаться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить внутренний валовый продукт в полтора раза к середине 2020-х годов.
Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что эта задача является трудной и амбициозной.
В 2003 году Владимир Путин поставил задачу удвоения ВВП в ближайшие десять лет. В 2015 году Кремль заявил, что задача была «фактически выполнена».
Алексей Кудрин, занимавший пост министра финансов России в 2000-2011 годах, говорил, что ВВП был увеличен на 94% в период с 2000 по 2014 год.
По объему ВВП по паритету покупательной способности Россия занимает шестое место в мире. По номинальному объему ВВП она находится за пределами первой десятки.
Согласно прогнозу Банка России, рост ВВП в 2018 году составит 1,5-2%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП на 1,7%.