Подозреваемого в контрабанде кокаина в Россию назвали сотрудником департамента безопасности МИД РФ

Росбалт
06:21, 1 марта 2018
Требует подтверждения

Андрей Ковальчук, подозреваемый в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине, являлся сотрудником департамента безопасности МИД РФ. Об этом сообщается в показаниях свидетелей по делу, оказавшихся в распоряжении «Росбалта».

Издание «Настоящее время» обнаружило фото, на котором Ковальчук запечатлен на приеме вместе с первым секретарем российского посольства в Аргентине Олегом Воробьевым.

Сам Ковальчук через посредников заявил «Росбалту», что по должности его правильнее называть «техническим персоналом посольства РФ в Берлине».

В МИД РФ ранее опровергали, что Андрей Ковальчук является сотрудником посольства, а также предположения, что в контрабандной схеме могли быть замешаны дипломаты. Другой фигурант дела о контрабанде, бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов заявлял, что Ковальчук представлялся посольским «куратором из спецслужб».

Андрей Ковальчук заочно арестован российским судом по подозрению в организации контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию. В рамках этого дела в России задержаны трое человек, в том числе бывший завхоз российского посольства Али Абянов.
Поводом к возбуждению уголовного дела стало обнаружение в школе на территории посольства 389 килограммов кокаина, упакованного в 12 чемоданов. Наркотик предполагалось переправить в Россию дипломатической почтой, однако аргентинские и российские спецслужбы подменили кокаин на муку и по завершению операции арестовали подозреваемых.
Сам Ковальчук сейчас находится в Германии и называет все происходящее провокацией, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы. По его словам, в чемоданах, оставленных им на хранение в школе при посольстве, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

Дело о контрабанде наркотиков

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