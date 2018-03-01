Подозреваемого в контрабанде кокаина в Россию назвали сотрудником департамента безопасности МИД РФ

Андрей Ковальчук, подозреваемый в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине, являлся сотрудником департамента безопасности МИД РФ. Об этом сообщается в показаниях свидетелей по делу, оказавшихся в распоряжении «Росбалта».

Издание «Настоящее время» обнаружило фото, на котором Ковальчук запечатлен на приеме вместе с первым секретарем российского посольства в Аргентине Олегом Воробьевым.

Сам Ковальчук через посредников заявил «Росбалту», что по должности его правильнее называть «техническим персоналом посольства РФ в Берлине».

В МИД РФ ранее опровергали, что Андрей Ковальчук является сотрудником посольства, а также предположения, что в контрабандной схеме могли быть замешаны дипломаты. Другой фигурант дела о контрабанде, бывший завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов заявлял, что Ковальчук представлялся посольским «куратором из спецслужб».