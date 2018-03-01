«Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что Стокгольмский арбитраж обязал российский «Газпром» выплатить ей 4,6 миллиарда долларов за недопоставку газа по договору о транзите.

С учетом декабрьского решения по другому спору, по которому «Нафтогаз» должен российской компании два миллиарда долларов, «Газпром» будет должен украинской стороне 2,56 миллиарда.

В «Газпроме» подтвердили это сообщение, сообщает «Интерфакс». В то же время компания заявила, что не согласна с решением арбитража и намерена «защищать свои права всеми доступными способами».