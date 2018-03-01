«Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Интерфакс
21:21, 28 февраля 2018
Надежный источник

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что Стокгольмский арбитраж обязал российский «Газпром» выплатить ей 4,6 миллиарда долларов за недопоставку газа по договору о транзите.

С учетом декабрьского решения по другому спору, по которому «Нафтогаз» должен российской компании два миллиарда долларов, «Газпром» будет должен украинской стороне 2,56 миллиарда.

В «Газпроме» подтвердили это сообщение, сообщает «Интерфакс». В то же время компания заявила, что не согласна с решением арбитража и намерена «защищать свои права всеми доступными способами».

Решения по остальным вопросам спора в НАК намерены сообщить позднее, поскольку решение арбитража по транзитному контракту превышает 800 страниц.

Интерфакс
В Стокгольмский арбитраже рассматривается спор «Нафтогаза» и «Газпрома» об условиях контракта на поставку и транзит газа, заключенного в 2009 году на 10 лет. Стороны предъявляют друг другу претензии в несколько миллиардов долларов.
Решение по спору о поставках газа было вынесено в декабре 2017 года. Обе стороны интерпретировали его как свою победу.
Украина перестала напрямую закупать российский газ в ноябре 2015 года.
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