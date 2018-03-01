На авиационном заводе в Таганроге 25 человек отравились таллием

По меньшей мере 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева отравились высокотоксичным металлом таллием. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на работников предприятия и медицинские документы.

Отравление таллием было подтверждено у сотрудников офиса — в основном, из юридического и экономического отделов. Причина отравления не установлена; в производстве таллий, по словам пострадавших, не используется.

Первым в ноябре 2017 года на недомогание пожаловался ведущий инженер-конструктор Константин Колесников — как пишет «Коммерсант», он пострадал сильнее других. У большинства пострадавших симптомы появились в декабре, пишет «Блокнот». Отравление выражалось в сильных болях в разных частях тела, выпадении волос; у Колесникова в январе 2018 года произошла остановка сердца.

Как следует из публикаций, врачи несколько недель не могли правильно установить причину происходящего; нескольким людям из-за болей в животе поначалу был поставлен диагноз «гастрит». Большинству пострадавших пришлось отправиться на лечение в московский НИИ имени Склифосовского.

По словам пострадавших сотрудников, руководство комплекса отказывается выплачивать им компенсацию и оформлять отравление как несчастный случай. Руководство полагает, что люди были отравлены намеренно, и «отравитель находится среди отравившихся», пишет «Блокнот».