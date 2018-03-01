«Это базар». Грудинин ушел с дебатов на Первом канале

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию дебатов во время прямого эфира на Первом канале 1 марта. Запись дебатов выложила Ксения Собчак.

Перед уходом Грудинин сказал, что «то, что сейчас здесь происходит — это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места». «Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь [только] вопросы и ответы — это интервью. Зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас [для ответов] только шесть минут, необъяснимо никому», — заявил кандидат от КПРФ.

Грудинин добавил, что кандидаты направили руководству Первого канала письмо с предложением изменить формат дебатов, но оно было проигнорировано. По мнению кандидата, Центризбирком и центральные каналы намеренно портят отношение к президентским выборам.

«Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган!» — заявил он, также обвинив ведущего Анатолия Кузичева в фальсификации статистики, когда тот комментирует ответы кандидатов. Кузичев после ухода Грудинина заявил, что приводит данные Минэкономразвития, но подавать на кандидата в суд за клевету не намерен.

Свое заявление Грудинин сделал во время заключительного сегмента (за 15 минут до конца передачи), когда каждому кандидату дают две минуты на реплику.

Поправки. Ранее в этой новости сообщалось, что Грудинин через инстаграм предложил Владимиру Путину провести дебаты вдвоем. Это заявление было опубликовано в неофициальном инстаграме. Приносим извинения читателям.