«Это базар». Грудинин ушел с дебатов на Первом канале

Meduza
05:23, 1 марта 2018
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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию дебатов во время прямого эфира на Первом канале 1 марта. Запись дебатов выложила Ксения Собчак.

Перед уходом Грудинин сказал, что «то, что сейчас здесь происходит — это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места». «Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь [только] вопросы и ответы — это интервью. Зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас [для ответов] только шесть минут, необъяснимо никому», — заявил кандидат от КПРФ.

Грудинин добавил, что кандидаты направили руководству Первого канала письмо с предложением изменить формат дебатов, но оно было проигнорировано. По мнению кандидата, Центризбирком и центральные каналы намеренно портят отношение к президентским выборам.

«Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган!» — заявил он, также обвинив ведущего Анатолия Кузичева в фальсификации статистики, когда тот комментирует ответы кандидатов. Кузичев после ухода Грудинина заявил, что приводит данные Минэкономразвития, но подавать на кандидата в суд за клевету не намерен.

Свое заявление Грудинин сделал во время заключительного сегмента (за 15 минут до конца передачи), когда каждому кандидату дают две минуты на реплику.

Поправки. Ранее в этой новости сообщалось, что Грудинин через инстаграм предложил Владимиру Путину провести дебаты вдвоем. Это заявление было опубликовано в неофициальном инстаграме. Приносим извинения читателям.
Уход Грудинина стал уже вторым серьезным инцидентом в прямом эфире федеральных каналов после начала трансляции дебатов. 28 февраля в прямом эфире «России 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак с использованием нецензурной лексики. Собчак в ответ облила Жириновского водой.
Ранее все кандидаты в президенты раскритиковали формат дебатов и то время, в которое их поставили в эфир. Действующий президент Владимир Путин от участия в дебатах отказался.
Дебаты кандидатов в президенты проходят каждый будний день — в 8:00 по Первому каналу и в 23:00 по «России 1». Они будут продолжаться до самых выборов.

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«Возродим единую страну, возродим армию, возродим русский дух!» Мат и пафос на дебатах кандидатов в президенты

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