«Было печально видеть анимацию, показывающую ядерную атаку на США». Госдепартамент — о послании Путина

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20:32, 1 марта 2018
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Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала анимацию, которая сопровождала заявления президента России Владимира Путина о новом вооружении во время послания Федеральному собранию 1 марта.

«Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не получили удовольствия от просмотра и не считаем это поведением ответственного международного игрока», — заявила Науэрт.

Очевидно, Науэрт имела в виду кадры из ролика про новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», на которых боеголовки падают на территорию, похожую на Флориду. Эти кадры, как выяснилось позже, еще в 2007 году появились в фильме Первого канала про ракету «Сатана».

Науэрт также заявила, что США считают разработку этого оружия Россией нарушением международных договоров. Владимир Путин во время послания заявил, что Россия действует в рамках действующих соглашений.

«Мы не считаем, что демонстрация в дешевом видео такой атаки на США — ответственный поступок», — заявила Науэрт.

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1 марта во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о создании в России нового оружия, в том числе ядерного, не имеющего аналогов в мире. Некоторые разработки, по словам президента РФ, неуязвимы для зарубежных систем противоракетной обороны. Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и призвал другие страны к диалогу.

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