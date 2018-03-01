Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала анимацию, которая сопровождала заявления президента России Владимира Путина о новом вооружении во время послания Федеральному собранию 1 марта.

«Было печально видеть анимацию, демонстрирующую ядерную атаку на США. Мы не получили удовольствия от просмотра и не считаем это поведением ответственного международного игрока», — заявила Науэрт.

Очевидно, Науэрт имела в виду кадры из ролика про новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», на которых боеголовки падают на территорию, похожую на Флориду. Эти кадры, как выяснилось позже, еще в 2007 году появились в фильме Первого канала про ракету «Сатана».

Putin video demonstration of new ICBM shows MIRV with Florida peninsula in background pic.twitter.com/LSd7veJAY8 — Gregor Peter (@L0gg0l) March 1, 2018

Науэрт также заявила, что США считают разработку этого оружия Россией нарушением международных договоров. Владимир Путин во время послания заявил, что Россия действует в рамках действующих соглашений.