В США школьный учитель заперся в классе и открыл стрельбу
В городе Далтон в американском штате Джорджия школьный учитель забаррикадировался в классе и открыл стрельбу. После переговоров с полицией он сдался.
В результате стрельбы никто не пострадал. Один из учеников повредил лодыжку, когда бежал по школе.
Сообщается, что учитель, 53-летний Рэндал Дэвидсон, закрылся в классе и отказался пустить в класс детей. Когда директор школы попытался открыть дверь ключом, учитель стал стрелять в окно. Что могло стать причиной инцидента, не сообщается.
Инцидент произошел в разгар очередной кампании по ограничению права на владение оружием в США, которую спровоцировало убийства 17 человек в школе во Флориде в середине февраля.
После массового убийства в школе президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы прошедшие специальную подготовку учителя могли иметь при себе оружие.