В США школьный учитель заперся в классе и открыл стрельбу

В городе Далтон в американском штате Джорджия школьный учитель забаррикадировался в классе и открыл стрельбу. После переговоров с полицией он сдался.

В результате стрельбы никто не пострадал. Один из учеников повредил лодыжку, когда бежал по школе.

Сообщается, что учитель, 53-летний Рэндал Дэвидсон, закрылся в классе и отказался пустить в класс детей. Когда директор школы попытался открыть дверь ключом, учитель стал стрелять в окно. Что могло стать причиной инцидента, не сообщается.