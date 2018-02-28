В США школьный учитель заперся в классе и открыл стрельбу

CNN
20:50, 28 февраля 2018
Надежный источник

В городе Далтон в американском штате Джорджия школьный учитель забаррикадировался в классе и открыл стрельбу. После переговоров с полицией он сдался.

В результате стрельбы никто не пострадал. Один из учеников повредил лодыжку, когда бежал по школе.

Сообщается, что учитель, 53-летний Рэндал Дэвидсон, закрылся в классе и отказался пустить в класс детей. Когда директор школы попытался открыть дверь ключом, учитель стал стрелять в окно. Что могло стать причиной инцидента, не сообщается.

Инцидент произошел в разгар очередной кампании по ограничению права на владение оружием в США, которую спровоцировало убийства 17 человек в школе во Флориде в середине февраля.
После массового убийства в школе президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы прошедшие специальную подготовку учителя могли иметь при себе оружие.

Оружие в США

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