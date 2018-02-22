Трамп предложил вооружить учителей американских школ
Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям американских школ носить при себе оружие для самообороны. Об этом он заявил на встрече в Белом доме с учениками школы во Флориде, где 14 февраля подросток застрелил 17 человек.
По мнению президента, если бы в момент нападения на школу у кого-нибудь из учителей было бы при себе оружие, то трагедия могла бы закончиться «очень быстро» и менее плачевно.
При этом Трамп отметил, что речь должна идти только о скрытом ношении оружия учителями, а сами они должны проходить специальную подготовку.
Таким образом президент фактически поддержал идею лоббистов из Национальной оружейной ассоциации США. Как отмечает BBC News, ранее в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп отвергал обвинения Хиллари Клинтон в том, что он намерен вооружить персонал учебных заведений для защиты от нападений.
I will always remember the time I spent today with courageous students, teachers and families. So much love in the midst of so much pain. We must not let them down. We must keep our children safe!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018
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