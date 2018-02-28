В Иркутске осудили хозяйку и продавца павильона, где продавался «Боярышник». Им смертельно отравились восемь человек
Суд в Иркутске приговорил к тюремным срокам хозяйку и продавца местного торгового павильона, в котором продавался концентрат для ванн «Боярышник».
Суд установил, что хозяйка павильона в декабре 2016 года приобрела лосьон «Шалфей — Боярышник» и концентрат для принятия ванн «Боярышник», которые содержали метиловый спирт. Из-за употребления купленного в павильоне «Боярышника» от отравления умерли восемь человек.
Хозяйка павильона получила четыре года колонии, продавец — три. Обе женщины были взяты под стражу в зале суда.
Подсудимые совершили хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц <…>.