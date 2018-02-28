В Иркутске осудили хозяйку и продавца павильона, где продавался «Боярышник». Им смертельно отравились восемь человек

Свердловский районный суд Иркутска
16:40, 28 февраля 2018
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Суд в Иркутске приговорил к тюремным срокам хозяйку и продавца местного торгового павильона, в котором продавался концентрат для ванн «Боярышник».

Суд установил, что хозяйка павильона в декабре 2016 года приобрела лосьон «Шалфей — Боярышник» и концентрат для принятия ванн «Боярышник», которые содержали метиловый спирт. Из-за употребления купленного в павильоне «Боярышника» от отравления умерли восемь человек.

Хозяйка павильона получила четыре года колонии, продавец — три. Обе женщины были взяты под стражу в зале суда.

Подсудимые совершили хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц <…>.

Свердловский районный суд Иркутска
Концентратом для ванн «Боярышник» в декабре 2016 года в Иркутске отравились 123 человека (78 из них умерли). Концентрат, который все они употребили в качестве дешевого алкоголя, вместо этилового спирта содержал метиловый — он смертельно опасен для человека.
По связанным с отравлением уголовным делам в Иркутске задержали больше 30 человек: владельцев павильонов, продавцов, производителей, чиновников. Обвинения были предъявлены 19 фигурантам. В отношении семерых из них следствие уже завершилось, в отношении еще 12 человек (их действия не повлекли человеческих жертв) продолжается.
После массового отравления в Иркутске Роспотребнадзор запретил продажу спиртосодержащих жидкостей с содержанием алкоголя выше 25%; в январе 2017-го этот показатель повысили до 28%. По данным Росстата, смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась по сравнению с 2016-м.

Отравление «Боярышником» в Иркутске

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