В Иркутске осудили хозяйку и продавца павильона, где продавался «Боярышник». Им смертельно отравились восемь человек

Суд в Иркутске приговорил к тюремным срокам хозяйку и продавца местного торгового павильона, в котором продавался концентрат для ванн «Боярышник».

Суд установил, что хозяйка павильона в декабре 2016 года приобрела лосьон «Шалфей — Боярышник» и концентрат для принятия ванн «Боярышник», которые содержали метиловый спирт. Из-за употребления купленного в павильоне «Боярышника» от отравления умерли восемь человек.

Хозяйка павильона получила четыре года колонии, продавец — три. Обе женщины были взяты под стражу в зале суда.