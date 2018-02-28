Суд арестовал сотрудника штаба Навального, обвиняемого в нападении на полицейских
Хамовнический суд Москвы арестовал сотрудника московского штаба Алексея Навального Константина Салтыкова, который обвиняется в применении насилия к полицейским.
⚡️Костю Салтыкова отправили под арест в СИЗО до 26 апреля. pic.twitter.com/VF7p4Xtx6f— Протестная Москва (@nedimon_msk) February 28, 2018
Константина Салтыкова обвиняют в том, что 28 января на протестной акции в Москве он во время задержания ударил одного полицейского в область бедра, а другого — в лицо и по спине, причинив им боль и «моральный вред».
На акции 28 января Салтыков был задержан одновременно с Алексеем Навальным. Момент их задержания попал на видео. В автозаке, по словам его соратников, Салтыкова избили.
Салтыков был арестован на 30 суток за неповиновение полицейским и повторное нарушение порядка проведения митинга. 28 февраля после освобождения из изолятора он был снова задержан как фигурант дела о нападении на полицейских.