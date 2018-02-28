РИА Новости составило список российских актеров, которые критикуют страну

РИА Новости, государственное информационное агентство России, опубликовало материал под заголовком «Кому на Руси жить плохо: российские актеры, которые критикуют страну». Агентство «вспомнило артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о стране и ее гражданах».

Поводом для публикации стали высказывания Алексея Серебрякова, который в интервью Юрию Дудю заявил, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

После интервью с осуждением Серебрякова выступили многие российские деятели культуры. «Особое возмущение вызвал тот факт, что Серебряков с семьей с 2012 года проживает в Канаде, но продолжает сниматься преимущественно в отечественных картинах», — говорится в публикации РИА Новости.

Кто и как выступал против Алексея Серебрякова Деятели культуры третий день объясняют актеру Серебрякову, почему он неправ На эту тему вышло уже почти 300 материалов. Мы пересказали их в одном абзаце

Вторым в списке агентства указан актер Анатолий Пашинин. В материале говорится, что он «неоднократно высказывался против политической ситуации в России», а также «выступал в поддержку Евромайдана и за „тотальную войну“ в Донбассе». Более того, Пашинин вступил в вооруженные формирования «Правого сектора» — организации, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Третий актер в списке РИА Новости — Дмитрий Дюжев. В интервью латвийскому телеканалу LTV в ноябре 2017 года он рассказал, как пассажиры экономического класса не пропустили его к стойке регистрации в аэропорту без очереди, хотя у него был билет в бизнес-класс.

«Правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете <…> Я-то думал, что россияне — порядочные, культурные, образованные, духовные люди», — сказал Дюжев.

На четвертом месте в списке РИА Новости оказался Константин Райкин. «Пожалуй, самый постоянный критик государства», — говорится о нем в публикации. Агентство упомянуло его речь о цензуре на съезде Союза театральных деятелей России, а также высказывания Райкина о том, что проверки в его театре «Сатирикон» являются местью министра культуры Владимира Мединского за речь на съезде.