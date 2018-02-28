Дмитрий Рогозин убрал под замок свой твиттер. Его фейсбук удален
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин закрыл открытый доступ к своему аккаунту в твиттере. На странице появляется сообщение, что его твиты могут видеть «только одобренные пользователи».
Кроме того, не открывается страница Рогозина в фейсбуке. На это обратил внимание журналист Алексей Ковалев.
Вице-премьер, которого мы достойны: твиты удаляет, фейсбук стёр (после того, как мы оттуда уже всё полезное узнали) pic.twitter.com/aQ0EtnZ3wO— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) February 27, 2018
Дмитий Рогозин закрыл свой твиттер через несколько дней после публикации «Новой газеты» о карьере его предполагаемого родственника Романа Рогозина в оборонной отрасли, в которой журналисты опирались в том числе на его старые публикации в соцсетях.
Рогозин неоднократно писал в твиттере про своего «племянника Романа», однако «Новой газете» представитель вице-премьера заявил, что у него племянника нет. Сообщения про племянника Романа после обращения журналистов стали исчезать из твиттера Рогозина.
Сам Дмитрий Рогозин заявил, что у него «нет племянника по имени Роман», а есть только «дальний родственник» с таким именем, который служит в вооруженных силах, но никогда не работал в коммерческих структурах.