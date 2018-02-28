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Дмитрий Рогозин убрал под замок свой твиттер. Его фейсбук удален

Meduza
21:38, 27 февраля 2018
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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин закрыл открытый доступ к своему аккаунту в твиттере. На странице появляется сообщение, что его твиты могут видеть «только одобренные пользователи».

Кроме того, не открывается страница Рогозина в фейсбуке. На это обратил внимание журналист Алексей Ковалев.

Дмитий Рогозин закрыл свой твиттер через несколько дней после публикации «Новой газеты» о карьере его предполагаемого родственника Романа Рогозина в оборонной отрасли, в которой журналисты опирались в том числе на его старые публикации в соцсетях.
Рогозин неоднократно писал в твиттере про своего «племянника Романа», однако «Новой газете» представитель вице-премьера заявил, что у него племянника нет. Сообщения про племянника Романа после обращения журналистов стали исчезать из твиттера Рогозина.
Сам Дмитрий Рогозин заявил, что у него «нет племянника по имени Роман», а есть только «дальний родственник» с таким именем, который служит в вооруженных силах, но никогда не работал в коммерческих структурах.

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