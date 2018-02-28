Дмитрий Рогозин убрал под замок свой твиттер. Его фейсбук удален

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин закрыл открытый доступ к своему аккаунту в твиттере. На странице появляется сообщение, что его твиты могут видеть «только одобренные пользователи».

Кроме того, не открывается страница Рогозина в фейсбуке. На это обратил внимание журналист Алексей Ковалев.