Дмитрий Рогозин несколько раз писал в твиттере про племянника. А теперь отрицает его существование

В 2010-2011 годах Дмитрий Рогозин, в то время представлявший Россию в НАТО, несколько раз рассказывал в твиттере о своем племяннике Романе Рогозине. Чиновник гордился тем, что его родственник служит в Чаде в группе вертолетчиков и был удостоен первой боевой награды.

Роман Рогозин. Фотография из твиттера Дмитрия Рогозина

В конце 2011 года Дмитрий Рогозин вернулся в Москву из Брюсселя и до сих пор работает вице-премьером России. Он отвечает за военно-промышленный комплекс.

Роман Рогозин, как выяснили журналисты «Новой газеты», в 2012 году стал членом совета директоров Тульского и Ульяновского патронных заводов — предприятий оборонной отрасли, которые курирует его дядя.

Племянник вице-премьера также значился среди членов совета директоров компании «Фотоэлектронные приборы», которая должна была разработать российские матрицы для приборов ночного видения — но так и не разработала, несмотря на государственные инвестиции. Сейчас Роман Рогозин уже вышел из руководящих органов всех этих предприятий.

Журналисты «Новой газеты» спросили у представителя Дмитрия Рогозина о работе племянника вице-премьера на предприятиях отрасли, которую тот курирует в правительстве. Представитель Рогозина через несколько недель ответил, что племянника у чиновника нет. После этого из твиттера Рогозина стали пропадать твиты с его упоминанием.

В 2012 году Дмитрия Рогозина критиковали за то, что его сын Алексей работает заместителем директора компании «Промтехнологии», которая производит винтовки Orsis, а сам Рогозин их лоббирует. Тогда Рогозин написал в фейсбуке: «На семейном совете мы с сыном приняли трудное решение о необходимости ему уйти с родного предприятия, чтобы ни в коем случае не давать повода говорить о „конфликте интересов“». Вскоре место сына Рогозина в «Промтехнологиях» занял племянник.