Дмитрий Рогозин несколько раз писал в твиттере про племянника. А теперь отрицает его существование
В 2010-2011 годах Дмитрий Рогозин, в то время представлявший Россию в НАТО, несколько раз рассказывал в твиттере о своем племяннике Романе Рогозине. Чиновник гордился тем, что его родственник служит в Чаде в группе вертолетчиков и был удостоен первой боевой награды.
В конце 2011 года Дмитрий Рогозин вернулся в Москву из Брюсселя и до сих пор работает вице-премьером России. Он отвечает за военно-промышленный комплекс.
Роман Рогозин, как выяснили журналисты «Новой газеты», в 2012 году стал членом совета директоров Тульского и Ульяновского патронных заводов — предприятий оборонной отрасли, которые курирует его дядя.
Племянник вице-премьера также значился среди членов совета директоров компании «Фотоэлектронные приборы», которая должна была разработать российские матрицы для приборов ночного видения — но так и не разработала, несмотря на государственные инвестиции. Сейчас Роман Рогозин уже вышел из руководящих органов всех этих предприятий.
Журналисты «Новой газеты» спросили у представителя Дмитрия Рогозина о работе племянника вице-премьера на предприятиях отрасли, которую тот курирует в правительстве. Представитель Рогозина через несколько недель ответил, что племянника у чиновника нет. После этого из твиттера Рогозина стали пропадать твиты с его упоминанием.
В 2012 году Дмитрия Рогозина критиковали за то, что его сын Алексей работает заместителем директора компании «Промтехнологии», которая производит винтовки Orsis, а сам Рогозин их лоббирует. Тогда Рогозин написал в фейсбуке: «На семейном совете мы с сыном приняли трудное решение о необходимости ему уйти с родного предприятия, чтобы ни в коем случае не давать повода говорить о „конфликте интересов“». Вскоре место сына Рогозина в «Промтехнологиях» занял племянник.
Спустя несколько недель после запроса, помощник Рогозина Никита Анисимов неожиданно сказал «Новой газете»: «У Дмитрия Рогозина нет племянника по имени Роман. И вообще нет племянника». Он не стал пояснять, какого «племянника Романа» вице-премьер Рогозин упоминал в своем твиттере как минимум шесть раз, по подсчетам «Новой газеты».
Фото в анонсе: Михаил Климентьев / Sputnik / Scanpix / LETA