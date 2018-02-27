Журналистка RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого

Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала, что семь лет назад столкнулась с домогательствами со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

По словам Котрикадзе, в тот момент она была сотрудницей грузинского телевидения и приехала в Москву. Она связалась со Слуцким, чтобы взять у него интервью, и он пригласил ее к себе в офис, чтобы обсудить детали.

«И, в общем, так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене, и как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась, убежала», — рассказала журналистка.

«Это происходит, и с этим никто не борется, и это очень страшно, на самом деле, это очень неприятно», — сказала она, выразив уверенность, что с подобным отношением сталкиваются в российских органах власти многие журналистки.