«Яблоко» призвало Путина отказаться от «предвыборного» послания Федеральному собранию
Партия «Яблоко» призвала президента Владимира Путина изменить формат послания Федеральному собранию, которое он огласит 1 марта, чтобы оно не нарушало Конституцию РФ, сообщают «Ведомости».
В партии заявили, что выбор даты оглашения послания и его расширенный формат превращают его в предвыборное мероприятие кандидата в президенты Владимира Путина, которое нарушает избирательное законодательство, запрещающее использовать преимущества должностного лица. В связи с этим представители «Яблока» считают, что президент в своем послании должен сконцентрироваться на результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос газеты ответил, что перспективы на будущее, которые Путин огласит в своем послании, будут совпадать с его программой как кандидата в президенты.
В Центризбиркоме заявили, что, по предварительной оценке, формат президентского послания не будет противоречить закону.
Президент в 2017 году впервые не обратился к парламенту, хотя по Конституции обязан делать это ежегодно, говорится в письме, подписанном лидером партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой: «Ваши политические технологи и советники оказали Вам медвежью услугу, убедив в необходимости пренебречь нормами права ради электорального эффекта».