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«Яблоко» призвало Путина отказаться от «предвыборного» послания Федеральному собранию

Ведомости
05:31, 27 февраля 2018
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Партия «Яблоко» призвала президента Владимира Путина изменить формат послания Федеральному собранию, которое он огласит 1 марта, чтобы оно не нарушало Конституцию РФ, сообщают «Ведомости».

В партии заявили, что выбор даты оглашения послания и его расширенный формат превращают его в предвыборное мероприятие кандидата в президенты Владимира Путина, которое нарушает избирательное законодательство, запрещающее использовать преимущества должностного лица. В связи с этим представители «Яблока» считают, что президент в своем послании должен сконцентрироваться на результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос газеты ответил, что перспективы на будущее, которые Путин огласит в своем послании, будут совпадать с его программой как кандидата в президенты.

В Центризбиркоме заявили, что, по предварительной оценке, формат президентского послания не будет противоречить закону.

Президент в 2017 году впервые не обратился к парламенту, хотя по Конституции обязан делать это ежегодно, говорится в письме, подписанном лидером партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой: «Ваши политические технологи и советники оказали Вам медвежью услугу, убедив в необходимости пренебречь нормами права ради электорального эффекта». 

Ведомости
Владимир Путин впервые перенес дату своего послания Федеральному собранию, которое обычно оглашается в конце года. Мероприятие также в первый раз будет проводиться не в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. По данным СМИ, в рамках послания Путин огласит тезисы своей предвыборной программы.
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