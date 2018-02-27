«Яблоко» призвало Путина отказаться от «предвыборного» послания Федеральному собранию

Партия «Яблоко» призвала президента Владимира Путина изменить формат послания Федеральному собранию, которое он огласит 1 марта, чтобы оно не нарушало Конституцию РФ, сообщают «Ведомости».

В партии заявили, что выбор даты оглашения послания и его расширенный формат превращают его в предвыборное мероприятие кандидата в президенты Владимира Путина, которое нарушает избирательное законодательство, запрещающее использовать преимущества должностного лица. В связи с этим представители «Яблока» считают, что президент в своем послании должен сконцентрироваться на результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос газеты ответил, что перспективы на будущее, которые Путин огласит в своем послании, будут совпадать с его программой как кандидата в президенты.

В Центризбиркоме заявили, что, по предварительной оценке, формат президентского послания не будет противоречить закону.