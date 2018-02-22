Оглашение послания Путина Федеральному собранию перенесли в Манеж

Обновление (12:30). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию будет перенесено в Манеж. По его словам, это связано с расширенным составом приглашенных на мероприятие. Кроме того, для лучшей визуализации выступления в Манеже будут использованы экраны, которые технически сложно разместить в Кремле, добавил он.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 1 марта, впервые будет «охватывать шестилетний период», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле. Ранее в своих посланиях глава государства всегда озвучивал тезисы работы на ближайший год.

Кроме того, может поменяться место оглашения послания. Вместо Георгиевского зала Кремля это может произойти в Большом Манеже, где помимо парламентариев будут присутствовать доверенные лица предвыборной кампании Владимира Путина.