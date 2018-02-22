Оглашение послания Путина Федеральному собранию перенесли в Манеж

Коммерсант
05:54, 22 февраля 2018
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Обновление (12:30). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию будет перенесено в Манеж. По его словам, это связано с расширенным составом приглашенных на мероприятие. Кроме того, для лучшей визуализации выступления в Манеже будут использованы экраны, которые технически сложно разместить в Кремле, добавил он.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 1 марта, впервые будет «охватывать шестилетний период», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле. Ранее в своих посланиях глава государства всегда озвучивал тезисы работы на ближайший год.

Кроме того, может поменяться место оглашения послания. Вместо Георгиевского зала Кремля это может произойти в Большом Манеже, где помимо парламентариев будут присутствовать доверенные лица предвыборной кампании Владимира Путина.

Место проведения «подчеркивает иной характер послания — всему гражданскому обществу, а не только „пиджакам“», пояснил «Ъ» идею собеседник в Кремле… В штабе Владимира Путина подтвердили «Ъ», что среди приглашенных могут оказаться доверенные лица кандидата, однако подчеркнули, что присутствовать они будут не в этом качестве, а как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание «носит конституционный характер». «Все-таки это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата», — пояснили «Ъ» в штабе.

Коммерсант
Послание Федеральному собранию впервые за 10 лет будет оглашено не в конце года. Последний раз Путин выступал с обращением к парламентариям 1 декабря 2016 года.
Сроки оглашения послания по итогам 2017 года неоднократно переносились, что связывали с началом предвыборной кампании в стране. Ожидается, что в рамках этого послания Владимир Путин огласит тезисы своей предвыборной программы.
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