В результате перестрелки в Казани погибли два человека, двое ранены. Преступник сдался полиции

В Казани в результате перестрелки, которую начал в жилом доме местный житель, погибли два человека и двое получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский», — заявил он.

Речь, возможно, идет о «предполагаемом подельнике» стрелявшего; о его гибели сообщил Следственный комитет. При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

Предполагаемый преступник задержан, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» (часть 2 статьи 105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (статья 317 УК РФ).