В Казани местный житель открыл стрельбу в жилом доме. Погиб сотрудник спецназа, есть раненые

В Казани на улице Авангардная мужчина открыл в жилом доме стрельбу из охотничьего ружья.

По данным издания «Реальное время», в ходе перестрелки убит сотрудник спецназа. В МВД подтвердили эту информацию. Еще два человека, в том числе полицейский, ранены.

«Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна», — сообщает источник «Интерфакса». Операция по задержанию преступника продолжается.

Стрелявшего зовут Александр Петров, сообщает «Бизнес-Онлайн» со ссылкой на источники. По информации издания, он «известен соседям как частый дебошир» и в момент начала стрельбы мог быть пьян. Mash пишет, что он начал стрелять после того, как бывшая жена отказалась пустить его к себе домой.