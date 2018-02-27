У посольства России в Вашингтоне появились уличные указатели Борис-Немцов-плаза

Церемония была приурочена к третьей годовщине со дня гибели Бориса Немцова.

В Вашингтоне около посольства России 27 февраля прошла церемония переименования фрагмента улицы Висконсин-авеню в Борис-Немцов-плаза.

Городской совет Вашингтона решил присвоить имя Бориса Немцова кварталу 2600 по Висконсин-авеню, напротив посольства России. Решение было принято в начале 2018 года и вступило в силу 27 февраля, в годовщину гибели политика.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве, на мосту неподалеку от Кремля. На месте его гибели действует народный мемориал в его память, который поддерживают и охраняют волонтеры. Власти Москвы регулярно убирают оттуда цветы и другие символы.

В феврале 2018 года власти Москвы согласились на установку мемориальной таблички на доме в Москве, где жил Борис Немцов.