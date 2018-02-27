Обвинение запросило 30 лет тюрьмы для бывшего президента Южной Кореи по делу о коррупции

Пак Кын Хе отказалась принимать участие в слушаниях после того, как в октябре 2017 года ей в очередной раз продлили срок содержания под стражей.

Государственный обвинитель попросил приговорить бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 30 годам тюрьмы по делу о коррупции. Пак Кын Хе предъявили обвинение по 18 эпизодам коррупции, взяточничества, злоупотребления полномочиями и разглашении государственной тайны.

Президент Пак Кын Хе была отстранена от власти решением Конституционного суда Южной Кореи в марте 2017 года. Это произошло через полгода после начала коррупционного скандала, который сопровождался массовыми демонстрациями по всей стране.

По версии следствия, Пак Кын Хе допустила свою подругу Цой (Чхве) Сун Силь к государственным делам, в том числе к секретным документам. Помимо этого Цой (Чхве) Сун Силь вымогала деньги у крупнейших южнокорейских компаний. В феврале 2018 года Цой (Чхве) Сун Силь получила 20 лет тюрьмы.