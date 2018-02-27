Как служебные собаки помогают человеку?Статья «Медузы» и Purina Dog Chow®

На сотрудника московского штаба Навального завели дело о нападении на полицейских

Интерфакс
16:55, 27 февраля 2018
Надежный источник

Сотрудник московского штаба Алексея Навального Константин Салтыков стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителям власти. Об этом «Интерфаксу» сообщила координатор правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская.

Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, 28 января на протестной акции в Москве Салтыков во время задержания Навального ударил одного полицейского в область бедра, а другого — в лицо и по спине, причинив им боль и «моральный вред».

Салтыков был задержан 27 февраля после освобождения из изолятора, где он провел 30 суток за неповиновение полицейским и повторное нарушение порядка проведения митинга.

«В отношении Константина Салтыкова возбуждено дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ („Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти“)», — сказала Немировская «Интерфаксу».

Интерфакс
Константин Салтыков был задержан на акции 28 января в Москве вместе с Алексеем Навальным (момент задержания попал на видео). В автозаке, по словам его соратников, Салтыкова избили. После задержания у него пытались взять объяснения для проверки по статье о нападении на полицейских, но он отказался давать показания.
Самого Навального также вызывали на допрос в СК в рамках проверки по статье о нападении на полицейских. По словам политика, один из полицейских сообщил, что он ударил его ногой по колену.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Сборник

Наши партнерские материалы