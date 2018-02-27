На сотрудника московского штаба Навального завели дело о нападении на полицейских
Сотрудник московского штаба Алексея Навального Константин Салтыков стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителям власти. Об этом «Интерфаксу» сообщила координатор правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская.
Ему предъявлено обвинение.
По версии следствия, 28 января на протестной акции в Москве Салтыков во время задержания Навального ударил одного полицейского в область бедра, а другого — в лицо и по спине, причинив им боль и «моральный вред».
Салтыков был задержан 27 февраля после освобождения из изолятора, где он провел 30 суток за неповиновение полицейским и повторное нарушение порядка проведения митинга.
«В отношении Константина Салтыкова возбуждено дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ („Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти“)», — сказала Немировская «Интерфаксу».