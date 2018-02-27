На сотрудника московского штаба Навального завели дело о нападении на полицейских

Сотрудник московского штаба Алексея Навального Константин Салтыков стал фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителям власти. Об этом «Интерфаксу» сообщила координатор правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская.

Ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, 28 января на протестной акции в Москве Салтыков во время задержания Навального ударил одного полицейского в область бедра, а другого — в лицо и по спине, причинив им боль и «моральный вред».

Салтыков был задержан 27 февраля после освобождения из изолятора, где он провел 30 суток за неповиновение полицейским и повторное нарушение порядка проведения митинга.