Полицейский заявил, что Навальный ударил его ногой по колену на акции 28 января

Навальный Live
19:16, 6 февраля 2018
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Основанием для проверки Следственного комитета в отношении политика Алексея Навального стал рапорт полицейского; он заявил, что Навальный ударил его ногой по колену во время задержания на акции 28 января. Об этом сам Навальный 6 февраля сообщил в программе «Новости» на канале «Навальный Live».

По словам Навального, Следственный комитет проводит в отношении него проверку по уголовной статье о применении насилия к представителю власти.

«Я сегодня был на допросе в СК, где мне объяснили, что же проверяет Следственный комитет. Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написана была такая смешная фраза: „Алексей Навальный, в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль“. И это заявление полицейского стало основанием для проверки Следственного комитета», — сказал Алексей Навальный.

Навальный Live
Инцидент, который проверяет СК, произошел во время задержания Навального 28 января на акции в поддержку «Забастовки избирателей». К делу приобщено видео задержания, которое сам Навальный публиковал в соцсетях. По версии следователей, на нем видно, как политик ударил сотрудника полиции.
После задержания на Навального составили протокол за повторное участие в несанкционированном мероприятии, после чего отпустили под обязательство явиться в суд. Судебное разбирательство пока не состоялось.
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