Полицейский заявил, что Навальный ударил его ногой по колену на акции 28 января
Основанием для проверки Следственного комитета в отношении политика Алексея Навального стал рапорт полицейского; он заявил, что Навальный ударил его ногой по колену во время задержания на акции 28 января. Об этом сам Навальный 6 февраля сообщил в программе «Новости» на канале «Навальный Live».
По словам Навального, Следственный комитет проводит в отношении него проверку по уголовной статье о применении насилия к представителю власти.
«Я сегодня был на допросе в СК, где мне объяснили, что же проверяет Следственный комитет. Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написана была такая смешная фраза: „Алексей Навальный, в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль“. И это заявление полицейского стало основанием для проверки Следственного комитета», — сказал Алексей Навальный.