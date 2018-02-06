Полицейский заявил, что Навальный ударил его ногой по колену на акции 28 января

Основанием для проверки Следственного комитета в отношении политика Алексея Навального стал рапорт полицейского; он заявил, что Навальный ударил его ногой по колену во время задержания на акции 28 января. Об этом сам Навальный 6 февраля сообщил в программе «Новости» на канале «Навальный Live».

По словам Навального, Следственный комитет проводит в отношении него проверку по уголовной статье о применении насилия к представителю власти.