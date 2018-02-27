Координатора «Открытой России» в Петербурге арестовали на 25 суток
В Санкт-Петербурге суд арестовал координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 25 суток за повторное нарушение правил проведения митингов.
Как пишет «МБХ-Медиа», дело связано с акцией в поддержку «Забастовки избирателей», которая прошла 28 января.
Накануне в Петербурге был арестован активист движения «Весна» Артем Гончаренко, который во время акции 28 января «демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с площадью Пролетарской диктатуры».