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Координатора «Открытой России» в Петербурге арестовали на 25 суток

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
18:08, 27 февраля 2018
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В Санкт-Петербурге суд арестовал координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 25 суток за повторное нарушение правил проведения митингов.

Как пишет «МБХ-Медиа», дело связано с акцией в поддержку «Забастовки избирателей», которая прошла 28 января.

Накануне в Петербурге был арестован активист движения «Весна» Артем Гончаренко, который во время акции 28 января «демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с площадью Пролетарской диктатуры».
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