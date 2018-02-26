Первый канал показал скриншот из игры в сюжете про Сирию. Пресс-служба канала сослалась на ошибку при монтаже
Первый канал использовал скриншот из компьютерной игры Arma 3 в сюжете про Сирию, который вышел в программе «Воскресное время» 25 февраля. Пресс-служба телеканала объяснила это ошибкой режиссера монтажа.
Сюжет был посвящен российской армии и Дню защитника отечества. Рассказывая про военнослужащего Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в 2016 году и посмертно удостоенного звания Героя России, авторы сюжета показали кадр с горящей техникой и подписью «Досье. Сирия» (таймкод 2:36).
Разработчик Arma 3 Bohemia Interactive заявил РБК, что не давал Первому каналу разрешение на использование скриншота из игры.
Режиссер монтажа взял кадр из архива, ранее он использовался в сюжете, связанном с компьютерными играми, пояснили в пресс-службе.