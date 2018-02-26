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Первый канал показал скриншот из игры в сюжете про Сирию. Пресс-служба канала сослалась на ошибку при монтаже

Ведомости
15:43, 26 февраля 2018
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Первый канал использовал скриншот из компьютерной игры Arma 3 в сюжете про Сирию, который вышел в программе «Воскресное время» 25 февраля. Пресс-служба телеканала объяснила это ошибкой режиссера монтажа.

Сюжет был посвящен российской армии и Дню защитника отечества. Рассказывая про военнослужащего Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в 2016 году и посмертно удостоенного звания Героя России, авторы сюжета показали кадр с горящей техникой и подписью «Досье. Сирия» (таймкод 2:36).

День защитника Отечества — истории тех, для кого слова «долг» и «честь» дороже собственной жизни.
Новости на Первом Канале

Разработчик Arma 3 Bohemia Interactive заявил РБК, что не давал Первому каналу разрешение на использование скриншота из игры.

Режиссер монтажа взял кадр из архива, ранее он использовался в сюжете, связанном с компьютерными играми, пояснили в пресс-службе.

Ведомости
Минобороны России в ноябре 2017 года разместило в соцсетях снимки, якобы недавно сделанные в Сирии. Ведомство назвало их «неоспоримым подтверждением» того, что США оказывают поддержку террористам «Исламского государства». Среди опубликованных фотографий оказались кадры из видео, снятого иракскими военными еще в 2016 году, а также скриншот из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Минобороны удалило снимки и объяснило, что в их публикации виноват гражданский сотрудник.

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