Первый канал показал скриншот из игры в сюжете про Сирию. Пресс-служба канала сослалась на ошибку при монтаже

Первый канал использовал скриншот из компьютерной игры Arma 3 в сюжете про Сирию, который вышел в программе «Воскресное время» 25 февраля. Пресс-служба телеканала объяснила это ошибкой режиссера монтажа.

Сюжет был посвящен российской армии и Дню защитника отечества. Рассказывая про военнослужащего Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в 2016 году и посмертно удостоенного звания Героя России, авторы сюжета показали кадр с горящей техникой и подписью «Досье. Сирия» (таймкод 2:36).

День защитника Отечества — истории тех, для кого слова «долг» и «честь» дороже собственной жизни. Новости на Первом Канале

Разработчик Arma 3 Bohemia Interactive заявил РБК, что не давал Первому каналу разрешение на использование скриншота из игры.