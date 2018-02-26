Netflix купил права на фильм «Довлатов»

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российского фильма «Довлатов», снятого Алексеем Германом-младшим.

Как сообщила пресс-служба фильма, соглашение с Netflix было заключено на Европейском международном кинорынке (EFM), который прошел в рамках Международного кинофестиваля в Берлине.

Netflix купил права на показ фильма «на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны», рассказали в пресс-службе.

Также «Довлатова» покажут еще в почти 30 странах, включая Францию, Италию, Испанию, Бразилию, Аргентину и Китай.