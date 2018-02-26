Netflix купил права на фильм «Довлатов»
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российского фильма «Довлатов», снятого Алексеем Германом-младшим.
Как сообщила пресс-служба фильма, соглашение с Netflix было заключено на Европейском международном кинорынке (EFM), который прошел в рамках Международного кинофестиваля в Берлине.
Netflix купил права на показ фильма «на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны», рассказали в пресс-службе.
Также «Довлатова» покажут еще в почти 30 странах, включая Францию, Италию, Испанию, Бразилию, Аргентину и Китай.
Картина Алексея Германа-младшего «Довлатов» — первый художественный фильм о жизни писателя Сергея Довлатова. Мировая премьера ленты состоялась на Берлинале, где «Довлатов» участвовал в основном конкурсе.
Художник по костюмам «Довлатова» Елена Окопная на фестивале в Берлине получила «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в киноискусстве. Фильм также получил приз жюри читателей газеты Berliner Morgenpost.