Минобороны РФ предупредило о провокации с химоружием в Восточной Гуте. Повстанцы обвинили Дамаск в применении хлора

Министерство обороны России на брифинге 25 февраля объявило, что в сирийской Восточной Гуте, которую пытаются взять под контроль правительственные войска, готовятся провокации с использованием боевых отравляющих веществ.

Целью этих провокаций, по данным Минобороны, должны были стать обвинения в применении химического оружия против сирийской армии.

Вскоре после брифинга местные власти в Восточной Гуте, а также Сирийско-американское медицинское общество, которое направило туда врачей, рассказали об атаке с использованием хлора.

По неподтвержденным данным, в результате пострадали от 14 до 18 человек, причем один ребенок погиб. Запах хлора, по словам очевидцев и врачей скорой помощи, ощущался после сильного взрыва.