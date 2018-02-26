Минобороны РФ предупредило о провокации с химоружием в Восточной Гуте. Повстанцы обвинили Дамаск в применении хлора

Meduza
06:01, 26 февраля 2018
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Министерство обороны России на брифинге 25 февраля объявило, что в сирийской Восточной Гуте, которую пытаются взять под контроль правительственные войска, готовятся провокации с использованием боевых отравляющих веществ.

Целью этих провокаций, по данным Минобороны, должны были стать обвинения в применении химического оружия против сирийской армии.

Вскоре после брифинга местные власти в Восточной Гуте, а также Сирийско-американское медицинское общество, которое направило туда врачей, рассказали об атаке с использованием хлора.

По неподтвержденным данным, в результате пострадали от 14 до 18 человек, причем один ребенок погиб. Запах хлора, по словам очевидцев и врачей скорой помощи, ощущался после сильного взрыва.

Сообщения о новых бомбардировках появились вскоре после того, как Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном режиме прекращения огня на всей территории Сирии.
В феврале 2018 года правозащитники заявили, что в ходе правительственных бомбардировок в Восточной Гуте погибли более 200 человек. Утверждается, что в налетах также участвовала российская авиация. В Москве обвинения назвали беспочвенными.

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