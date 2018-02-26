Арестованный за теракт в петербургском «Перекрестке» признан невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в организации теракта в магазине «Перекресток». Об этом сообщает местное издание 78.ru со ссылкой на источник в оперативных службах.

Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» произошел 27 декабря 2017 года. В камере хранения магазина сработала бомба, начиненная поражающими элементами, в результате чего пострадали 18 человек. К середине января все они были выписаны из больниц Санкт-Петербурга.

Через три дня после теракта был задержан его предполагаемый организатор — 35-летний житель Петербурга Дмитрий Лукьяненко. Он признался, что заложил бомбу в «Перекрестке» и заявил, что таким образом хотел привлечь внимание к «безобразиям» в школе ДЭИР, которую назвал «сектой экстрасенсов».

Следственный комитет ранее сообщил, что Лукьяненко состоит на учете в психоневрологическом диспансере, однако объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга это опровергла. Обвиняемого направили на судебно-психиатрическую экспертизу 31 января.