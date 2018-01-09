Опубликована фотография бомбы из магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге
Сайт 47news.ru опубликовал фотографию бомбы, которая, как утверждает издание, взорвалась в петербургском магазине «Перекресток» 27 декабря. Взрывное устройство представляет собой огнетушитель, облепленный гайками, пишет издание.
Ультиматум бомбиста Димы: "Мина в детском саду заложена и ждет приказа" https://t.co/u9vduP1M6n pic.twitter.com/2HQqLMfnLa— Вести с полей (@47News_ru) January 8, 2018
Фотография была на одной из флешек, найденных следствием после взрыва. Ранее в СК сообщали, что обвиняемый в совершении теракта Дмитрий Лукьяненко спрятал недалеко от места взрыва флешки с «информацией о причинах совершенного деяния и фотографией взрывного устройства».
Кроме фото бомбы 47news.ru опубликовало фотографии страниц с неким текстом. Издание утверждает, что это послание, оставленное Дмитрием Лукьяненко на флешке. В тексте много орфографических ошибок и нет знаков препинания. В нем автор обещает устроить «деверсии» в школах и детских садах, упоминает школу ДЭИР и имена ее руководителей Дмитрия Верищагина и Кирилла Титова.
Как 47news.ru получило доступ к этим файлам, не уточняется.
Сам Лукьяненко, по данным издания, сейчас находится в следственном изоляторе № 4 в Санкт-Петербурге «в камере с подозреваемыми в тяжких преступлениях». После Старого Нового года его переведут в психиатрическую больницу № 6 для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
«Вы это всё опобликуете по всем каналам слова в слова весь текст ну а патом видите проста розгаворы у малахова или такие деверсии … на фсб, кгб и призедента будут происхадить в детских садах , школах будут гибнуть дети а вы будете за всё отвечать и для таго што-б люди знали што эта не сказка а капитальная проблематичная трагедия руси <…>». Для эпиграфа думаем, достаточно.