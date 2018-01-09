Опубликована фотография бомбы из магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге

47 news
18:21, 9 января 2018
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Сайт 47news.ru опубликовал фотографию бомбы, которая, как утверждает издание, взорвалась в петербургском магазине «Перекресток» 27 декабря. Взрывное устройство представляет собой огнетушитель, облепленный гайками, пишет издание.

Фотография была на одной из флешек, найденных следствием после взрыва. Ранее в СК сообщали, что обвиняемый в совершении теракта Дмитрий Лукьяненко спрятал недалеко от места взрыва флешки с «информацией о причинах совершенного деяния и фотографией взрывного устройства».

Кроме фото бомбы 47news.ru опубликовало фотографии страниц с неким текстом. Издание утверждает, что это послание, оставленное Дмитрием Лукьяненко на флешке. В тексте много орфографических ошибок и нет знаков препинания. В нем автор обещает устроить «деверсии» в школах и детских садах, упоминает школу ДЭИР и имена ее руководителей Дмитрия Верищагина и Кирилла Титова. 

Как 47news.ru получило доступ к этим файлам, не уточняется.

Сам Лукьяненко, по данным издания, сейчас находится в следственном изоляторе № 4 в Санкт-Петербурге «в камере с подозреваемыми в тяжких преступлениях». После Старого Нового года его переведут в психиатрическую больницу № 6 для проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

«Вы это всё опобликуете по всем каналам слова в слова весь текст ну а патом видите проста розгаворы у малахова или такие деверсии … на фсб, кгб и призедента будут происхадить в детских садах , школах будут гибнуть дети а вы будете за всё отвечать и для таго што-б люди знали што эта не сказка а капитальная проблематичная трагедия руси <…>». Для эпиграфа думаем, достаточно. 

47 news
Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря 2017 года. В камере хранения сработала бомба, начиненная поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек. 
ФСБ назвала организатором и исполнителем теракта 35-летнего жителя Петербурга Дмитрия Лукьяненко. Он был задержан 30 декабря. По данным издания «Фонтанка», на след Лукьяненко помогли выйти две флешки; одна из них была найдена в «Перекрестке», другая — в школе ДЭИР.
В Следственном комитете заявили, что Лукьяненко с 19 лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере, однако объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга это опровергла. По информации СМИ, Лукьяненко принимает наркотики и был судим за их незаконный оборот. При этом официально о судимостях Лукьяненко не сообщалось.  
Но допросе Лукьяненко признался, что это он заложил бомбу в «Перекрестке». Он заявил, что с помощью взрыва хотел привлечь внимание к «безобразиям» в школе ДЭИР, которую назвал «сектой экстрасенсов».

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