Опубликована фотография бомбы из магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге

Сайт 47news.ru опубликовал фотографию бомбы, которая, как утверждает издание, взорвалась в петербургском магазине «Перекресток» 27 декабря. Взрывное устройство представляет собой огнетушитель, облепленный гайками, пишет издание.

Ультиматум бомбиста Димы: "Мина в детском саду заложена и ждет приказа" https://t.co/u9vduP1M6n pic.twitter.com/2HQqLMfnLa — Вести с полей (@47News_ru) January 8, 2018

Фотография была на одной из флешек, найденных следствием после взрыва. Ранее в СК сообщали, что обвиняемый в совершении теракта Дмитрий Лукьяненко спрятал недалеко от места взрыва флешки с «информацией о причинах совершенного деяния и фотографией взрывного устройства».

Кроме фото бомбы 47news.ru опубликовало фотографии страниц с неким текстом. Издание утверждает, что это послание, оставленное Дмитрием Лукьяненко на флешке. В тексте много орфографических ошибок и нет знаков препинания. В нем автор обещает устроить «деверсии» в школах и детских садах, упоминает школу и имена ее руководителей Дмитрия Верищагина и Кирилла Титова.

Как 47news.ru получило доступ к этим файлам, не уточняется.

Сам Лукьяненко, по данным издания, сейчас находится в следственном изоляторе № 4 в Санкт-Петербурге «в камере с подозреваемыми в тяжких преступлениях». После Старого Нового года его переведут в психиатрическую больницу № 6 для проведения судебно-психиатрической экспертизы.