Как служебные собаки помогают человеку?Статья «Медузы» и Purina Dog Chow®

«Аэрофлот» увеличил норму ручной клади. Пассажиры жаловались на жесткий контроль багажа в аэропортах

Meduza
15:29, 26 февраля 2018
Надежный источник

«Аэрофлот» изменил норматив габаритов багажа, который можно проносить в салон самолета. По новым правилам, в ручную кладь можно брать сумки и чемоданы не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. Ранее высота была ограничена 20 сантиметрами.

«Аэрофлот» с 15 февраля ужесточил контроль за провозом ручной клади, начав проверять габариты багажа у выходов на посадку в самолеты. Многие пассажиры стали жаловаться, что компания отказывается пропускать на борт сумки и чемоданы, к которым ранее у нее не было никаких претензий.
Ужесточение контроля «Аэрофлот» объяснил тем, что пассажиры стали чаще жаловаться на нехватку места для багажа в салоне самолета. «„Аэрофлот“ особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением», — заявила компания.

Подробнее про багаж в «Аэрофлоте»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме