«Аэрофлот» увеличил норму ручной клади. Пассажиры жаловались на жесткий контроль багажа в аэропортах
«Аэрофлот» изменил норматив габаритов багажа, который можно проносить в салон самолета. По новым правилам, в ручную кладь можно брать сумки и чемоданы не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. Ранее высота была ограничена 20 сантиметрами.
«Аэрофлот» с 15 февраля ужесточил контроль за провозом ручной клади, начав проверять габариты багажа у выходов на посадку в самолеты. Многие пассажиры стали жаловаться, что компания отказывается пропускать на борт сумки и чемоданы, к которым ранее у нее не было никаких претензий.
Ужесточение контроля «Аэрофлот» объяснил тем, что пассажиры стали чаще жаловаться на нехватку места для багажа в салоне самолета. «„Аэрофлот“ особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением», — заявила компания.