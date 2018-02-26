«Аэрофлот» увеличил норму ручной клади. Пассажиры жаловались на жесткий контроль багажа в аэропортах

«Аэрофлот» изменил норматив габаритов багажа, который можно проносить в салон самолета. По новым правилам, в ручную кладь можно брать сумки и чемоданы не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. Ранее высота была ограничена 20 сантиметрами.