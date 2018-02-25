Samsung представила Galaxy S9 и Galaxy S9+. В них есть «селфимоджи»

Корпорация Samsung представила новые модели телефонов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла 25 февраля в Барселоне.

Телефоны оснащены «безграничными» экранами диагональю 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. В Galaxy S9 одна задняя камера; в S9+ задних камер две: широкоформатная и основная (разрешение во всех случаях 12 мегапикселей; все они поддерживают оптическую стабилизацию).

Samsung Galaxy S9 (слева) и S9+ Samsung

Galaxy S9 и S9+ могут снимать замедленные видео с частотой до 960 кадров в секунду. Samsung утверждает, что телефоны хорошо снимают как при хорошем освещении, так и при недостатке света: каждая камера оснащена двойной апертурой (F1.5 и F2.4).

Пользователи новых моделей могут создавать «селфимоджи» — эмодзи, похожие на них. Телефон анализирует лицо человека и создает 3D-модель с такой же мимикой. Анимацией можно делиться, как видео или гифками.

Galaxy S9 поставляется со встроенной памятью 64 гигабайта, S9+ — 64 и 256 гигабайт. Оба телефона поддерживают беспроводную зарядку и карты памяти до 400 гигабайт; вместо карты памяти можно вставить вторую SIM-карту.

В России новые модели начнут продаваться с 16 марта, а предзаказ на них открыт с 25 февраля. Galaxy S9 стоит 59990 рублей, а S9+ — 66990 (за 64 гигабайта) и 74990 рублей (256 гигабайт).