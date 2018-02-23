Заместитель шерифа во Флориде уволился из-за бездействия во время массового убийства в школе

NPR
11:20, 23 февраля 2018
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Заместитель шерифа в городе Паркленд во Флориде уволился после того, как его отстранили от работы из-за бездействия во время стрельбы в школе «Маджорити Стоунмэн Дуглас».

Как рассказал шериф Скотт Израэл, 54-летний Скот Питерсон прибыл по вызову во время стрельбы в школе, но не стал входить в помещение. Питерсон был вооружен. По словам Израэла, полицейский должен был войти в здание школы и застрелить убийцу.

Шериф также сообщил, что местная полиция получила более 20 сообщений о том, что Николас Круз, бывший учащийся школы «Маджорити Стоунмэн Дуглас», представляет опасность, но не отреагировала должным образом.

«Я уничтожен. Поражен до глубины души. Нет слов. Семьи потеряли детей. Убиты тренеры. Я был на похоронах. Был в домах во время траура. Я был на поминках. Просто нет слов», — сказал Скотт Израэл.

NPR
14 февраля 19-летний Николас Круз застрелил 17 человек во флоридской школе. Его задержали. Преступник был вооружен полуавтоматической винтовкой.
Массовое убийство в школе привело к протестам в США с требованием ужесточить обращение оружия в стране.

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