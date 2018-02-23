Заместитель шерифа во Флориде уволился из-за бездействия во время массового убийства в школе

Заместитель шерифа в городе Паркленд во Флориде уволился после того, как его отстранили от работы из-за бездействия во время стрельбы в школе «Маджорити Стоунмэн Дуглас».

Как рассказал шериф Скотт Израэл, 54-летний Скот Питерсон прибыл по вызову во время стрельбы в школе, но не стал входить в помещение. Питерсон был вооружен. По словам Израэла, полицейский должен был войти в здание школы и застрелить убийцу.

Шериф также сообщил, что местная полиция получила более 20 сообщений о том, что Николас Круз, бывший учащийся школы «Маджорити Стоунмэн Дуглас», представляет опасность, но не отреагировала должным образом.