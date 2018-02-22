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«Я больше никогда не увижу свою дочь» Родители погибших в школе во Флориде и выжившие ученики встретились с Трампом
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с родителями учеников, которые погибли в результате стрельбы в школе во Флориде, и выжившими школьниками. Отец погибшей школьницы Эндрю Поллак потребовал от Трампа и его администрации немедленно принять меры, чтобы подобное не повторилось. «Сколько еще школ, сколько еще детей должны быть застрелены?» — сказал он. Трамп, в свою очередь, заявил, что жертв, возможно, удалось бы избежать, если бы у учителей было оружие. Президент США также сказал, что настаивает на ужесточении проверок покупателей оружия.