Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

Российская сборная по хоккею обыграла команду Чехии в полуфинале олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча завершилась победой сборной олимпийских атлетов из России со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

Сборная России впервые с 1998 года вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде. В матче за золотые медали россияне встретятся с победителем пары Канада — Германия. Матч второго полуфинала между этими сборными пройдет днем 23 февраля.