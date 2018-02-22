Рэпер Стормзи и певица Дуа Липа победили на Brit Awards

Рэпер Стормзи и певица Дуа Липа стали главными победителями церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, состоявшейся в Лондоне 21 февраля.

Стормзи был признан лучшим британским исполнителем, а его пластинка «Gang Signs & Prayer» — лучшим альбомом года.

Во время своего выступления на церемонии рэпер исполнил фристайл, в котором обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с вопросом: «Где деньги на Grenfell? Вы думаете, мы забыли о нем?» Таким образом он привлек внимание к расследованию прошлогоднего пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона, в результате которого погиб 71 человек.

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Дуа Липа также получила две награды Brit Awards в номинациях «Лучшая британская исполнительница» и «Прорыв года».

Лучшей британской группой были признаны Gorillaz. Получая награду, лидер коллектива Дэймон Албарн тоже выступил с политической речью, призвав британцев «не изолировать себя от мира» из-за Брекзита.

В номинации «Лучший британский сингл» победила композиция RagʼN'Bone Man «Human», а лучшим видеоклипом стал «Sign of the Times» Гарри Стайлза.

В международных номинациях первенство одержали Кендрик Ламар («Лучший исполнитель»), Lorde («Лучшая певица») и Foo Fighters («Лучшая группа»).