Прокуратура проверит все детдома на Урале после сообщений об изнасилованиях в челябинском интернате

Генпрокуратура
12:40, 22 февраля 2018
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Во всех детских домах Уральского федерального округа (УрФО) пройдут проверки после появления информации об изнасилованиях сирот в Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Генпрокуратуры в УрФО.

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Об изнасилованиях детей в одном из интернатов под Челябинском местному изданию 74.ru рассказали приемные родители троих бывших воспитанников интерната. По их словам, к насилию был причастен местный житель «Серега», за деньги посещавший учреждение в «гостевом режиме», а также двое воспитателей.
По неподтвержденным данным, описанные случаи насилия происходили в Лазурненской школе-интернате, где живут дети с задержками психического развития.
После публикации 74.ru было возбуждено уголовное дело, директора интерната уволили, а одного из подозреваемых арестовали. Потерпевшими по делу признаны семеро детей; по информации СМИ, в реальности пострадавших от насилия может быть больше.
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