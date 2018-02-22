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Подозреваемому в терроризме активисту сообщили о начале проверки по его жалобе на пытки со стороны ФСБ

Адвокат Виталий Черкасов
21:42, 21 февраля 2018
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Представитель Следственного комитета заявил левому активисту Виктору Филинкову, арестованному по подозрению в терроризме, что по его жалобе на пытки со стороны сотрудников ФСБ начата проверка. Об этом сообщил адвокат Виталий Черкасов.

Филинкова посетил в СИЗО заместитель руководителя Военного следственного отдела СК по Санкт-Петербургскому гарнизону, сообщил активист адвокату.

«Проверка начата на 27 сутки после причинения Виктору телесных повреждений. А до этого мы получали одни отписки», — заявил Черкасов.

«Со слов моего подзащитного представителя СК начал общение с фразы: „До нас дошло. Начата проверка“. <…> Завтра иду в ВСО знакомиться со следователем, которому поручили проверку», — написал в фейсбуке адвокат Виталий Черкасов.

Адвокат Виталий Черкасов
Левые активисты Виктор Филинков и Игорь Шишкин были арестованы в конце января в Петербурге. По имеющимся данным, они проходят по «пензенскому делу», фигуранты которого якобы входили в террористическую организацию «Сеть» и ставили целью «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране».
По словам Виктора Филинкова, после задержания сотрудники ФСБ вывезли его в лес и пытали, требуя признательных показаний. По его словам, сотрудник ФСБ Константин Бондарев, руководивший группой, в дальнейшем приходил к нему в СИЗО и оказывал давление.
Военная прокуратура Западного военного округа отказалась проверять заявление Филинкова о пытках, передав его в ФСБ.

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