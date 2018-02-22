Подозреваемому в терроризме активисту сообщили о начале проверки по его жалобе на пытки со стороны ФСБ

Представитель Следственного комитета заявил левому активисту Виктору Филинкову, арестованному по подозрению в терроризме, что по его жалобе на пытки со стороны сотрудников ФСБ начата проверка. Об этом сообщил адвокат Виталий Черкасов.

Филинкова посетил в СИЗО заместитель руководителя Военного следственного отдела СК по Санкт-Петербургскому гарнизону, сообщил активист адвокату.

«Проверка начата на 27 сутки после причинения Виктору телесных повреждений. А до этого мы получали одни отписки», — заявил Черкасов.