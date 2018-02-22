Движение «Голос» обвинило штаб Путина в сборе подписей при участии чиновников и на государственные деньги

Движение «Голос» опубликовало расследование о сборе подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Авторы документа пришли к выводу, что собиравшие подписи «Волонтеры Победы» работали на базе бюджетных организаций и при участии чиновников.

В 40 из 76 регионов, где зарегистрированы «Волонтеры Победы», их координаторы являются действующими сотрудниками органов власти разных уровней — как правило это кураторы молодежной политики. Региональные штабы, как правило, расположены в бюджетных учреждениях, в том числе в местных вузах.

В «Голосе» напомнили, что закон запрещает участие органов власти в сборе подписей в поддержку любого кандидата.

Глава пресс-службы «Волонтеров Победы» Егор Лукьянчиков в ответ на расследование заявил, что в Москве штаб организации расположен не в бюджетном учреждении и «все не так и по региональным штабам». Он также добавил, что чиновники могут принимать участие в работе организации в нерабочее время «не как чиновники, а как волонтеры».

Как юридическое лицо, отметил Лукьянчиков, «Волонтеры Победы» никак не связаны со сбором подписей (закон запрещает юрлицам бесплатно помогать кампании кандидата).