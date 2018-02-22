Движение «Голос» обвинило штаб Путина в сборе подписей при участии чиновников и на государственные деньги

Голос
08:25, 22 февраля 2018
Надежный источник

Движение «Голос» опубликовало расследование о сборе подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Авторы документа пришли к выводу, что собиравшие подписи «Волонтеры Победы» работали на базе бюджетных организаций и при участии чиновников.

В 40 из 76 регионов, где зарегистрированы «Волонтеры Победы», их координаторы являются действующими сотрудниками органов власти разных уровней — как правило это кураторы молодежной политики. Региональные штабы, как правило, расположены в бюджетных учреждениях, в том числе в местных вузах.

В «Голосе» напомнили, что закон запрещает участие органов власти в сборе подписей в поддержку любого кандидата.

Глава пресс-службы «Волонтеров Победы» Егор Лукьянчиков в ответ на расследование заявил, что в Москве штаб организации расположен не в бюджетном учреждении и «все не так и по региональным штабам». Он также добавил, что чиновники могут принимать участие в работе организации в нерабочее время «не как чиновники, а как волонтеры».

Как юридическое лицо, отметил Лукьянчиков, «Волонтеры Победы» никак не связаны со сбором подписей (закон запрещает юрлицам бесплатно помогать кампании кандидата).

Деятельность «Волонтеров Победы», имеющих юридическую регистрацию и официально заявивших об участии в избирательной кампании одного из кандидатов в президенты России, при этом подпадает под запреты, установленные в избирательном законодательстве, которые не позволяют юридическим лицам выполнять бесплатные работы или оказывать бесплатные услуги кандидатам.

Голос
В штабе Путина объявили, что собрали 1,6 миллиона подписей в его поддержку, тогда как для выдвижения надо только 300 тысяч подписей. Центризбирком признал недействительными только 0,39% из них.
По подсчетам «Русской службы Би-би-си», каждая собранная подпись обошлась штабу Путина в 13,89 рубля (по официальным расходам с избирательного счета). Это четвертый результат из шести кандидатов, которые собирали подписи в свою поддержку.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» создано на базе одноименной ассоциации, которая в 2013 году была принудительно включена Минюстом в список иностранных агентов.

Путин снова идет в президенты

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