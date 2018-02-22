Бывший сотрудник штаба Навального подал документы на регистрацию Партии прогресса. Навальный назвал его мурзилкой

Виталий Серуканов, бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального, подал документы на регистрацию Партии прогресса и провел ее учредительный съезд в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве. Серуканов сообщил об этом в своем фейсбуке.

О съезде также написал в своем телеграм-канале политтехнолог Андрей Богданов. В 2013 году он зарегистрировал партию «Народный альянс». Партию с именно таким названием ранее безуспешно пытался зарегистрировать Навальный.

Комментируя действия Серуканова, Навальный заявил: «Если человек ведет себя как , то это всегда мурзилка».