Бывший сотрудник штаба Навального подал документы на регистрацию Партии прогресса. Навальный назвал его мурзилкой
Виталий Серуканов, бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального, подал документы на регистрацию Партии прогресса и провел ее учредительный съезд в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве. Серуканов сообщил об этом в своем фейсбуке.
О съезде также написал в своем телеграм-канале политтехнолог Андрей Богданов. В 2013 году он зарегистрировал партию «Народный альянс». Партию с именно таким названием ранее безуспешно пытался зарегистрировать Навальный.
Комментируя действия Серуканова, Навальный заявил: «Если человек ведет себя как мурзилка, то это всегда мурзилка».
Написал про "разочаровавшегося волонтёра многолетнего Серуканова". Всем будет урок. Если человек ведёт себя как мурзилка, то это всегда мурзилка. Разочаровавшиеся волонтёры так себя не ведут и воззваний "не приходите на митинг" не записывают.https://t.co/IDS276k8c8 pic.twitter.com/sThzoj5beL— Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018