Бывший сотрудник штаба Навального подал документы на регистрацию Партии прогресса. Навальный назвал его мурзилкой

Алексей Навальный
13:47, 22 февраля 2018
Надежный источник

Виталий Серуканов, бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального, подал документы на регистрацию Партии прогресса и провел ее учредительный съезд в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве. Серуканов сообщил об этом в своем фейсбуке.

О съезде также написал в своем телеграм-канале политтехнолог Андрей Богданов. В 2013 году он зарегистрировал партию «Народный альянс». Партию с именно таким названием ранее безуспешно пытался зарегистрировать Навальный.

Комментируя действия Серуканова, Навальный заявил: «Если человек ведет себя как мурзилка, то это всегда мурзилка».

Партия прогресса с 2012 года пытается зарегистрироваться в Минюсте РФ, но уже шесть раз получала отказы. Жалобу на лишение государственной регистрации сейчас рассматривает Европейский суд по правам человека.
В январе 2018 года Алексей Навальный объявил, что в седьмой раз начинает процедуру регистрации партии. Учредительный съезд Партии прогресса запланирован на 3 марта.
Виталий Серуканов ушел из московского штаба Навального в декабре 2017 года. Он выступил против руководства предвыборной кампании Навального, заявив, что работа по верификации подписей в поддержку кандидата провалена. Серуканов также назвал декабрьские митинги оппозиции «попыткой сгладить провал кампании новой волной задержаний сторонников».
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