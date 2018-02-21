В Москве возбудили уголовные дела из-за хищений денег, выделенных на зарплату дворников

В Москве Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статье «мошенничество» из-за хищения денег, выделенных на зарплаты фиктивно нанятым дворникам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, неустановленные сотрудники ГБУ «Жилищник района Сокольники», фиктивно трудоустроив дворников, получали на свои карты «деньги за фактически невыполненную работу». За год они получили более полумиллиона рублей.

По информации телеканала «РЕН», аналогичное дело возбуждено из-за использования похожей схемы в ГБУ «Жилищник района Измайлово» — там, по неподтвержденным данным, был похищен почти миллион рублей. Телеканал сообщает, что в общей сложности возбуждено пять уголовных дел.