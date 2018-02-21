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В Москве возбудили уголовные дела из-за хищений денег, выделенных на зарплату дворников

РБК
21:31, 20 февраля 2018
Требует подтверждения

В Москве Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статье «мошенничество» из-за хищения денег, выделенных на зарплаты фиктивно нанятым дворникам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, неустановленные сотрудники ГБУ «Жилищник района Сокольники», фиктивно трудоустроив дворников, получали на свои карты «деньги за фактически невыполненную работу». За год они получили более полумиллиона рублей.

По информации телеканала «РЕН», аналогичное дело возбуждено из-за использования похожей схемы в ГБУ «Жилищник района Измайлово» — там, по неподтвержденным данным, был похищен почти миллион рублей. Телеканал сообщает, что в общей сложности возбуждено пять уголовных дел.

По мнению правоохранительных органов, сотрудники организации фиктивно трудоустроили на работу дворников многоквартирных домов, рассказал РБК источник в полиции. Информацию подтвердил источник в Следственном управлении СКР по Москве.

РБК
Работа дворников в Москве обсуждается в связи с плохой уборкой снега после сильнейшего снегопада в феврале.
20 февраля муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин заявил, что реальная зарплата дворников в Москве гораздо ниже, чем декларируемые властями 45 тысяч рублей, и потребовал от мэра Москвы Сергея Собянина объяснить эту ситуацию.
Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов 20 февраля попросили Собянина проверить «реальное соответствие численного состава дворников Москвы утвержденному штатному расписанию»

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