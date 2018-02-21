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Тверской суд оправдал сторонников Навального по делу о листовках «Забастовки избирателей»

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12:45, 21 февраля 2018
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Судья Центрального районного суда Твери Ольга Сельхова оправдала двух сторонников Алексея Навального, которых ранее заподозрили в незаконной агитации за распространение листовок в поддержку «Забастовки избирателей». Об этом рассказал юрист правозащиты «Открытой России» Виктор Лурье.

Активисты (в материалах дел указаны фамилии Захарова и Петухов) были задержаны полицией 16 января, на них составили протокол о незаконном распространении агитации. 24 января мировой суд назначил им штраф тысячу рублей.

В своей жалобе на первое решение суда Лурье отметил, что активисты штаба Навального не могли нарушить избирательное законодательство, так как не работают на зарегистрированного кандидата.

Судья Сельхова поддержала жалобу Лурье и отменила штрафы, назначенные активистам. Суд постановил вернуть им изъятые листовки.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что призывать к бойкоту выборов (этого добивается Навальный в рамках «Забастовки избирателей») незаконно, если при этом в листовках сформулировано негативное отношение к одному из кандидатов.
Навальный призвал своих сторонников отказаться от участия в выборах после того, как его не зарегистрировали кандидатом в президенты.

Что дает бойкот выборов

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