Тверской суд оправдал сторонников Навального по делу о листовках «Забастовки избирателей»

Судья Центрального районного суда Твери Ольга Сельхова оправдала двух сторонников Алексея Навального, которых ранее заподозрили в незаконной агитации за распространение листовок в поддержку «Забастовки избирателей». Об этом рассказал юрист правозащиты «Открытой России» Виктор Лурье.

Активисты (в материалах дел указаны фамилии Захарова и Петухов) были задержаны полицией 16 января, на них составили протокол о незаконном распространении агитации. 24 января мировой суд назначил им штраф тысячу рублей.

В своей жалобе на первое решение суда Лурье отметил, что активисты штаба Навального не могли нарушить избирательное законодательство, так как не работают на зарегистрированного кандидата.

Судья Сельхова поддержала жалобу Лурье и отменила штрафы, назначенные активистам. Суд постановил вернуть им изъятые листовки.