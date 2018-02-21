Трамп поручил запретить продажу устройств для переделки винтовок в автоматы

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить нормативные акты, которые запретят продажу «скользящих прикладов», с помощью которых можно переделать полуавтоматическую винтовку в автомат. Соответствующее распоряжение он дал Минюсту США.

Одновременно Трамп написал в твиттере, что необходимо ужесточить проверки в отношении тех, кто хочет легально купить оружие.