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Трамп поручил запретить продажу устройств для переделки винтовок в автоматы

The New York Times
05:38, 21 февраля 2018
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Президент США Дональд Трамп поручил подготовить нормативные акты, которые запретят продажу «скользящих прикладов», с помощью которых можно переделать полуавтоматическую винтовку в автомат. Соответствующее распоряжение он дал Минюсту США.

Одновременно Трамп написал в твиттере, что необходимо ужесточить проверки в отношении тех, кто хочет легально купить оружие.

«Нельзя просто делать вид, что мы что-то делаем. Надо реально что-то менять», — заявил Трамп (англ. яз.).

The New York Times
Объявление Трампа было сделано на фоне акций в поддержку усиления контроля за продажей оружия, которые устроили после перестрелки в школе во Флориде, где подросток застрелил 17 человек.
«Скользящий приклад» был использован во время самого массового убийства в истории США — в октябре 2017 года в Лас-Вегасе. Тогда пенсионер, переделавший винтовку под автомат, застрелил 58 человек на кантри-фестивале.

Как работает «скользящий приклад»

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