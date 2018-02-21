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Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору о блокировке расследования про Дерипаску и Приходько

Интерфакс
12:43, 21 февраля 2018
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Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск Алексея Навального, который требовал признать незаконным решение Роскомнадзора о блокировке страниц с расследованием о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.

Роскомнадзор внес расследование в реестр запрещенных сайтов на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Таганский суд указал именно на то, что Роскомнадзор выполнял это решение.

Юрист Фонда борьба с коррупцией (ФБК) Иван Жданов утверждал, что «Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы своих полномочий».

«Так как нас не допустили в дело, которое рассматривает Усть-Лабинский суд, конечным органом, который нарушает наши права, является именно Роскомнадзор», — пояснил Жданов.

Интерфакс
В расследовании ФБК, которое вышло 8 февраля, говорится, что вице-премьер российского правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки — ее Алексей Навальный называет сотрудницей «индустрии эскортных услуг». По утверждению Навального, миллиардер оплатил отдых чиновника, что является взяткой.
Усть-Лабинский районный суд (в этом районе зарегистрирован Дерипаска) по иску миллиардера решил в рамках обеспечительных мер заблокировать расследование. Дерипаска пожаловался в суд на распространение информации о его частной жизни.
15 февраля Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального. При этом расследование ФБК остается доступным на YouTube. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что сервис не будет заблокирован, хотя он и не выполнил решение суда.

Расследование о Дерипаске и Приходько

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