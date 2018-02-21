Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору о блокировке расследования про Дерипаску и Приходько
Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск Алексея Навального, который требовал признать незаконным решение Роскомнадзора о блокировке страниц с расследованием о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.
Роскомнадзор внес расследование в реестр запрещенных сайтов на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. Таганский суд указал именно на то, что Роскомнадзор выполнял это решение.
Юрист Фонда борьба с коррупцией (ФБК) Иван Жданов утверждал, что «Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы своих полномочий».
«Так как нас не допустили в дело, которое рассматривает Усть-Лабинский суд, конечным органом, который нарушает наши права, является именно Роскомнадзор», — пояснил Жданов.