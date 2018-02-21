Московские власти потратят 50 миллионов рублей на украшение избирательных участков

В Москве избирательные участки на выборах президента украсят воздушными шарами, гирляндами и баннерами, а на подходах к ним разместят указатели. Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок пишут «Ведомости».

Районные управы планируют потратить на торжественное оформление участков почти 50 миллионов рублей из городского бюджета. Дороже всего подготовка к выборам обойдется Южному административному округу, который объявил конкурсы на 9,75 миллиона рублей.

Самое дорогое оформление будет в Пресненском, Таганском и Хамовническом районах, а также в Ясенево и Южном Бутово.