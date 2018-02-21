Московские власти потратят 50 миллионов рублей на украшение избирательных участков
В Москве избирательные участки на выборах президента украсят воздушными шарами, гирляндами и баннерами, а на подходах к ним разместят указатели. Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок пишут «Ведомости».
Районные управы планируют потратить на торжественное оформление участков почти 50 миллионов рублей из городского бюджета. Дороже всего подготовка к выборам обойдется Южному административному округу, который объявил конкурсы на 9,75 миллиона рублей.
Самое дорогое оформление будет в Пресненском, Таганском и Хамовническом районах, а также в Ясенево и Южном Бутово.
Управа Сокольников приложила к техническому заданию дизайн оформления участков. На зданиях участков будут 6-метровые растяжки с логотипом выборов, а вход украсят арки из красных, белых и синих шаров. Внутри участка расположится баннер 3,5×2,5 метра с логотипом выборов (предполагается, что на его фоне будет сидеть избирательная комиссия) и будут летать шарики. Кроме того, в помещении для голосования планируется разместить синий фотостенд 2×3 метра с надписью «Мы выбрали президента», чтобы любой желающий мог сфотографироваться на его фоне.