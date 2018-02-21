Госдума разрешила Росгвардии охранять глав регионов «и иных лиц» по решению президента

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов Федерации «и иных лиц». За документ проголосовали 333 депутатов, двое воздержались. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Документ вступит в силу через полгода после подписания президентом. О каких «иных лицах» идет речь в законопроекте, не уточняется. Перечень охраняемых лиц будет утверждать президент.